У Львові в одному з гуртожитків, де проживають переселенці зі сходу, затримали 24-річного чоловіка з Авдіївки, який вчинив сексуальне насильство щодо 8-річного хлопчика.

«За даними слідства, у липні в одному з гуртожитків Львова, де проживають внутрішньо переміщені особи, підозрюваний вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 8-річного хлопчика», – повідомили 6 серпня у Львівській обласній прокуратурі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 24-річному чоловіку інкримінують сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 ККУ). У випадку доведення вини йому загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Зазначимо, юридичний термін «сексуальне насильство» не означає зґвалтування. Це можуть бути інші сексуальні дії, які вчиняються з примусу чи навіть за згодою дитини, без проникнення в тіло.