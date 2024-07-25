Житель Волині отримав 11 років тюрми за неодноразове ґвалтування 13-річної доньки
Засуджений – 35-річний житель одного з сіл Володимирського району
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Суд визнав винним 35-річного жителя одного з сіл Володимирського району у зґвалтуванні своєї неповнолітньої доньки. За скоєне чоловіку присудили 11 років позбавлення волі.
Як інформував ZAXID.NET, кривдника дитини затримали у серпні 2023 року. Чоловік вчиняв сексуальне насильство над 13-річною донькою з квітня 2022 року по липень 2023 року.
24 липня в Офісі Генпрокурора повідомили, що мешканцю Волині призначили покарання.
«Прокурори у суді довели, що 35-річний житель одного з сіл Володимирського району неодноразово ґвалтував свою доньку. Засудженому призначено 11 років позбавлення волі», – інформують правоохоронці.
За рішенням суду, відомості про чоловіка внесуть до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.