Відомості про чоловіка внесуть до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи

Суд визнав винним 35-річного жителя одного з сіл Володимирського району у зґвалтуванні своєї неповнолітньої доньки. За скоєне чоловіку присудили 11 років позбавлення волі.

Як інформував ZAXID.NET, кривдника дитини затримали у серпні 2023 року. Чоловік вчиняв сексуальне насильство над 13-річною донькою з квітня 2022 року по липень 2023 року.

24 липня в Офісі Генпрокурора повідомили, що мешканцю Волині призначили покарання.

«Прокурори у суді довели, що 35-річний житель одного з сіл Володимирського району неодноразово ґвалтував свою доньку. Засудженому призначено 11 років позбавлення волі», – інформують правоохоронці.

За рішенням суду, відомості про чоловіка внесуть до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.