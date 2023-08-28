На Волині правоохоронці затримали 35-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні доньки. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, слідство встановило, що чоловік вчиняв сексуальне насильство над 13-річною донькою з квітня 2022 року по липень цього року. За яких обставин та хто саме викрив зловмисника, наразі не уточнюють.

«35-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначають у прокуратурі.

Зауважимо, що санкція ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, що не досягла 14 років, незалежно від її згоди) передбачає від десяти до 15 років ув'язнення.