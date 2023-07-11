Луцький суд призначив 11 років тюрми 39-річному Сергію Плотнікову, який в 2016 році завіз неповнолітню дівчину у ліс і зґвалтував. Також він повинен заплатити їй 500 тис. грн моральної компенсації. Нагадаємо, що у вересні 2021 року поліція оголошувала чоловіка у розшук, оскільки він втік з зали суду і переховувався від правосуддя протягом майже місяця, коли його неподалік селища Любешів затримали правоохоронці.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, злочин чоловік вчинив вночі 19 червня 2016 року. Погрожуючи ножем неповнолітній дівчині, він змусив її сісти у автомобіль і відвіз у ліс поблизу села Волиця. Там чоловік двічі зґвалтував її, і заборонив розказувати будь-кому про пережите насильство.

У суді потерпіла дівчина розповіла, що на той момент їй було 15 років, вона закінчувала десятий клас. Ввечері вона пішла на дискотеку до сільського клубу, близько 03:00 вирішила йти додому. Дівчина зателефонувала до знайомого і попросила підвезти її на мотоциклі, на що хлопець погодився.

Ідучи назустріч хлопцю, дівчина зустріла обвинуваченого, який спитав її, котра година, і запропонував підвезти, на що дівчина відмовилась. Після цього чоловік приставив їй до горла мисливський ніж і змусив сісти у своє авто.

Насильник завіз дівчину в ліс, порізав ножем її одяг, а ременем від штанів почав душити. Тоді двічі її зґвалтував. Після скоєного відвіз потерпілу додому, записав номер її мобільного та дав 500 грн. Також погрожував і сказав не звертатись у поліцію, але дівчина одразу розповіла про все матері, а вона вже викликала правоохоронців.

На судовому засіданні, яке відбулося 7 липня, Сергій Плотніков заперечив свою провину і заявив, що дівчину не ґвалтував. Чоловік визнав провину лише у тому, що вдарив її у обличчя, бо вона начебто лаялась. За його словами, поліція сфабрикувала справу, бо «працівникам поліції відомо, що його мама займається бізнесом і має гроші».

Однак суддя Андрій Сівчук на основі показів свідків та інших доказів дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Сергія Плотнікова визнали винним у порушенні одразу декількох статей ККУ:

ч.2 ст. 146 (викрадення людини);

ч.3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої);

ч.2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

​Сумарно йому призначили 11 років ув'язнення. Також суддя задовольнив цивільний позов, тож Сергій Плотніков повинен буде сплатити потерпілій 500 тис. грн моральної шкоди.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

Додамо, що це не всі підозри щодо Сергія Плотнікова. У вересні 2021 року суд обирав йому запобіжний захід у справі про крадіжку. Тоді чоловік втік з зали Луцького міськрайонного суду, що на вулиці Конякіна, і переховувався від поліції майже впродовж місяця. Затримали його у лісовому масиві неподалік селища Любешів, звідки чоловік родом. Судячи з вироку, з тих пір чоловік перебував під вартою у СІЗО.