На Рівненщині до п'яти років ув'язнення засудили 27-річного чоловіка, який розбещував неповнолітню сестру. Про злочин стало відомо, коли 15-річна дівчина проходила медогляд.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, у суді слідство довело, що упродовж тривалого часу чоловік вчиняв розпусні дії стосовно своєї рідної сестри, знаючи, що вона неповнолітня. Він роздягав дівчинку і торкався її статевих органів. Крім того, брат за взаємною згодою неодноразово вступав у природні статеві зносини із сестрою.

«Про злочин стало відомо, коли дівчинка проходила медогляд. На той момент потерпілій було 15 років, а її брату – 27», – зазначають в прокуратурі.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 12 липня. Зазначається, що чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 155 ККУ (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16 років) та ч.2 ст. 165 ККУ (розбещення неповнолітніх).

Гощанський райсуд призначив йому п'ять років та один місяць ув'язнення. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.