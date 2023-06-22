На Рівненщині 34-річний чоловік вночі проник у будинок, де мешкала вагітна жінка, та зґвалтував її. Чоловіка затримала поліція і відправила у СІЗО. Йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, злочин чоловік вчинив у ніч на 21 червня. На Сарненщині до помешкання потерпілої вдерся незнайомець. Вагітна жінка на той час перебувала вдома сама. Чоловік, маючи фізичну перевагу, закрив жінці рота та здушив шию, аби вона не могла покликати на допомогу, після чого зґвалтував і втік.

«Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили 34-річному чоловікові про підозру у зґвалтуванні вагітної жінки (ч. 2 ст. 152 ККУ). Йому загрожує від п'яти до десяти років тюрми.