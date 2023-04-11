Суд призначив вісім років тюрми 44-річному мешканцю Луцька, який розбещував малолітніх дітей. Одну школярку він заманив у котельню, щоб начебто погодувати кошеня, а іншу – у ліфт. Йому призначили максимальне покарання за статтею про розбещення неповнолітніх.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 11 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, чоловік уже був судимий за вчинення сексуального насильства. Влітку минулого року він вчинив нові злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток у Луцьку.

Одну дитину нетверезий чоловік заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його. З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії, проте дівчаткам вдалось втекти від зловмисника.

«За наполегливої позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 44-річного жителя міста Луцька винуватим у розбещенні малолітніх (ч.2 ст. 156 КК України) та призначив йому максимальне покарання – вісім років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, інформацію про чоловіка внесуть до так званого «реєстру педофілів». Наразі вирок ще не набрав законної сили, чоловік може подати апеляцію. До набрання вироком чинності він перебуватиме у СІЗО.