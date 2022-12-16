Літнього чоловіка правоохоронці затримали у вересні 2020 року

Суд призначив 67-річному мешканцю Луцька сім років тюрми за надсилання дитячого порно неповнолітнім. Відомо, що чоловік створював у соцмережах фейкові акаунти, з них додавався у друзі до підлітків та надсилав їм фото з дитячим порно. Зловмисника затримали у вересні 2020 року.

Про вирок стало відомо у п'ятницю, 16 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, чоловік в месенджері надсилав неповнолітнім фото з дитячим порно. Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соцмережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до підлітків. Затримали його в вересні 2020 року.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 67-річного жителя Луцька винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку», – йдеться у повідомленні.

Відтак суд призначив йому сім років ув'язнення. Вирок поки що не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.