У Ковелі поліція затримала 23-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над шестирічним хлопчиком. За версією слідства, злочин чоловік вчинив у одному з навчальних закладів міста. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років тюрми.

Про затримання чоловіка стало відомо у п'ятницю, 11 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Слідство встановило, що сексуальне насильство щодо шестирічного хлопчика мешканець Ковеля вчинив зранку 7 листопада в одному з навчальних закладів.

Хто саме повідомив правоохоронців про злочин, невідомо. Однак за деякий час 23-річного зловмисника затримали і відправили у СІЗО.

«За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 23-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо малолітнього», – йдеться у повідомленні. Санкція ч.4 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство щодо дитини, яка не досягла 14 років) передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.