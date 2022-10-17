Суд призначив чотири роки ув'язнення 49-річному мешканцю Волині, який в червні цього року зґвалтував 18-річну дівчину. Він напав на перехожу неподалік недіючого заводу в селі Масловець і, погрожуючи вбивством, вчинив насильство. Затримали його наступного дня після злочину.

Про вирок суду стало відомо у понеділок, 17 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, інцидент стався пізно ввечері 19 червня цього року, неподалік недіючого овочесушильного заводу в селі Масловець Головненської громади. 49-річний чоловік напав на 18-річну дівчину та, погрожуючи убивством, зґвалтував її.

Наступного дня його затримали і відправили у СІЗО. Про нападника відомо, що він уродженець сусіднього села Черемошна Воля. Зловмисник веде бродяжницький та асоціальний спосіб життя, постійної роботи не має. До цього раніше судимий не був.

Суд визнав його винним. «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 49 річного жителя одного з сіл Головненської територіальної громади у зґвалтуванні 18-річної односельчанки, заподіянні їй тілесних ушкоджень та погрозі потерпілій убивством», – йдеться у повідомленні. Зазначимо, що максимально йому загрожувало до п'яти років ув'язнення.