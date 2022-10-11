Богуслав Галицький протягом багатьох років очолював дитячу юнацьку спортшколу у Луцьку та був керівником жіночої волейбольної команди

Поліція завершила розслідування справи 72-річного луцького тренера, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Слідство встановило, що протягом останніх десяти років чоловік залякував вихованок та вчиняв над ними сексуальні злочини. У офіційному повідомленні вказано лише вік обвинуваченого, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про колишнього очільника обласної дитячо-юнацької спортшколи та тренера жіночої волейбольної команди «Волинь-Університет» Богуслава Галицького.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо в вівторок, 11 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021

рік – вчиняв сексуальні злочини проти неповнолітніх спортсменок.

Раніше поліція повідомляла, що до правоохоронців з заявами звернулись п'ятеро постраждалих дівчат. Вони розповіли, що тренер залякував їх, змушував роздягатись та вчиняти розпусні дії. У ході розслідування в кабінеті Богуслава Галицького провели обшук та, за інформацією ЗМІ, знайшли там велику кількість секс-іграшок.

За інформацією ЗМІ, під час обшуку в кабінеті тренера знайшли секс-іграшки

Наразі йому інкримінують порушення одразу декількох статей: ч.3 ст. 153 ККУ (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх), ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітніх). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Розслідування справи завершено, матеріали передали до суду. Відомо, що Богуслав Галицький перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.