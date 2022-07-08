У кабінеті Богуслава Галицького знайшли численні секс-іграшки

На Волині 72-річного тренера Богуслава Галицького підозрюють в розбещенні неповнолітніх спорстменок. За версією слідства, чоловік протягом десяти років регулярно вчиняв щодо вихованок спортшколи розпусні дії. Наразі відомо про п'ятьох потерпілих, які написали заяви. Чоловікові інкримінують порушення одразу трьох статей ККУ, в тому числі статті про зґвалтування.

Про вручення чоловікові підозри прес-служба поліції Волині повідомила у п'ятницю, 8 червня. За версією слідства, тренер, використовуючи свій вплив, залякував і принижував дівчат, а також змушував оголюватись та вчиняти непристойні дії.

«Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку. Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Усе вилучено і направлено на дослідження. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури додають, чоловікові вже вручили підозру в порушенні ч.3 ст. 153 ККУ (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх), ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітніх). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми. Незабаром йому оберуть запобіжний захід, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про екс-керівника обласної дитячо-юнацької спортивної школи та тренера жіночої волейбольної команди «Волинь-Університет» Богуслава Галицького.