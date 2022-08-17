На Волині 49-річного чоловіка судитимуть за зґвалтування 18-річної дівчини та погрози вбивством. Чоловік наприкінці червня нього року напав на дівчину поблизу недіючого підприємства і, погрожуючи вбивством, скоїв сексуальне насильство. Затримали його наступного дня. Зловмиснику загрожує до п'яти років тюрми.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в середу, 17 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

За версією слідства, пізно увечері 19 червня 2022 року 49-річний мешканець одного з сіл Головненської громади поблизу недіючого підприємства напав на 18-річну дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував.

«Наступного дня його затримали й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів без можливості внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Розслідування справи вже завершили, матеріали передали до суду. Дії чоловіка кваліфікують за ч.1 ст. 152 ККУ (зґвалтування), ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 129 ККУ (погроза вбивством). Чоловікові загрожує до п'яти років тюрми.