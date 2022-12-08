У Луцьку затримали 44-річного чоловіка за розбещення двох неповнолітніх дівчаток. Дітям було по 10 та 11 років. Одну з дівчаток він заманив у котельню, запропонувавши начебто погодувати кошеня. З іншою зайшов у ліфт і одразу його заблокував. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО, йому загрожує до восьми років тюрми.

Насильство над дітьми чоловік вчинив ще влітку цього року, але відомо про це стало лише в четвер, 8 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Зазначається, що у червні та серпні 44-річний мешканець Луцька скоїв сексуальне насильство над 10-річною та 11-річною дівчатками у Луцьку.

«Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його.З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що чоловіка затримали та відправили у СІЗО. Йому також повідомили про підозру за ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення малолітніх). За скоєне загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Також відомо, що чоловік вже був судимий за злочини проти статевої свободи, однак невідомо, чи це було відносно дітей, чи дорослих.