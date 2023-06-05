Райсуд на Рівненщині призначив 11 років тюрми чоловікові за неодноразове ґвалтування малолітньої дівчини. Вік потерпілої не зазначений, однак відомо, що на той момент їй ще не виповнилося 14 років.

Як йдеться у вироку Здолбунівського райсуду, чоловік частково визнав провину. Розповів, що матір дівчини надавала йому сексуальні послуги за плату. Інколи на ці зустрічі жінка брала з собою доньку. Дитина також займалась з ним оральним сексом за винагороду.

Потерпіла дівчина розповіла у суді, що такі зустрічі повторювались неодноразово. Відбувались вони під мостом або в закинутому приміщенні. Іноді на них була присутня матір. Дівчина також зазначила, що боялась розповісти про все, бо «батько міг побити». Але згодом вона зізналась родичам, а ті звернулись у поліцію.

Матір дівчини теж дала покази у суді. Вона підтвердила, що дійсно декілька разів надавала сексуальні послуги обвинуваченому, але начебто не знала, що цим же і займається її донька.

Суддя Юрій Ковалик визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ:

ч.4 ст. 152 (зґвалтування);

ч.2 ст. 155 (сексуальні відносини з людиною, якій немає 16 років);

ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх).

Сумарно йому призначили 11 років ув'язнення. За проведені експертизи він повинен заплатити 9,8 тис. грн. Окрім цього, суддя постановив внести інформацію про обвинуваченого до так званого «реєстру педофілів».

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.