Мешканця Хмельниччини підозрюють у регулярному розбещенні дітей. Його жертвами стали четверо дітей, з них одна – рідна донька. Про вручення йому підозри стало відомо у вівторок, 30 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

За версією слідства, мешканець Теофіпольської громади систематично вчиняв розпусні дії у присутності своєї неповнолітньої доньки та трьох малолітніх дітей співмешканки. На момент вчинення злочину дівчаткам було 14, 8 та 5 років, хлопчику – 3 роки.

Наразі трьох дітей вилучили та тимчасово влаштували в сім’ю родичів. Неповнолітня дівчинка проживає з матір’ю у сусідньому населеному пункті.

Чоловікові ж вручили підозру за ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх), яка передбачає від п'яти до восьми років тюрми.



