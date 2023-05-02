45-річного мешканця міста Полонне на Хмельниччині судитимуть за неодноразове зґвалтування доньки. Насильство щодо 12-річної дівчини чоловік вчиняв протягом декількох місяців у 2022 році, встановило слідство.

«Одного разу нелюд приклав до обличчя дитини ганчірку з невідомою речовиною, внаслідок чого вона втратила свідомість, а негідник зґвалтував її. Все сталось в присутності його власної 5-річної доньки», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини. До поліції звернулась матір потерпілої дитини.

Затриманому чоловікові інкримінують порушення ч.4 та ч.6 ст. 152 ККУ (зґвалтування). У разі доведення вини йому загрожує 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення. На час розслідування чоловік перебуває під вартою в СІЗО.

Окрім того, під час обшуків у нього виявили та вилучили понад 300 патронів та більш як 3,5 кг пороху. Тож його судитимуть ще й за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами).

Наразі досудове розслідування у цій справі завершене, матеріали передали до суду.