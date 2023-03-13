Хмельницький суд призначив шість років тюрми 66-річному чоловікові, який вчиняв сексуальне насильство щодо хлопчика. Його визнали винним у розбещенні неповнолітніх. Крім того, суд постановив внести інформацію про насильника до так званого «реєстру педофілів».

Як встановили слідчі, насильство мешканець Хмельниччини скоїв у червні 2020 року стосовно 11-річного хлопчика, який проживав неподалік.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у понеділок, 13 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «На Хмельниччині за розбещення малолітнього хлопчика до 6 років за ґратами засуджено 66-річного чоловіка. Ювенальні прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели у суді вину громадянина, який розбещував малолітню дитину (ч. 2 ст. 156 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, інформацію про насильника внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.