Чоловік погрожував підлітці кухонним ножем, а тоді зв'язав її руки ременем

Хмельницький суд призначив сім з половиною років ув'язнення 37-річному чоловікові, який намагався зґвалтувати неповнолітню доньку сусіда. Чоловік скористався тим, що батько дівчини пішов на роботу, тоді вдягнув на голову панчоху, проник у будинок та намагався вчинити насильство над 14-річною підліткою. Втім, їй вдалось втекти від зловмисника.

Зазначимо, що інцидент стався в червні 2021 року у Волочиському районі. 14-річна дівчина приїхала у гості до батька в село. Сусід знав, чоловік йтиме вранці на роботу і тому вирішив скористатись його відсутністю. Зловмисник вдягнув на голову жіночу панчоху і зайшов до кімнати, де спала дівчина.

«Він погрожував їй кухонним ножем, а тоді зв’язав руки ременем і намагався зґвалтувати. Школярка проявила хитрість і вмовила нападника відпустити її до туалету, а натомість втекла до тітки, яка жила неподалік», – повідомляє обставини справи прес-служба прокуратури. Згодом до поліції звернулась матір дівчини.

Теофіпольський райсуд визнав зловмисника винним одразу за чотирма статтями ККУ: ч.1 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч.1 ст. 126 (побої і мордування), ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) та ч.3 ст. 152 (зґвалтування). Йому призначили сім з половиною років ув'язнення.

«Даний вирок сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку, однак за принципової позиції ювенальних прокурорів апеляційний суд залишив рішення без змін», – йдеться у повідомленні. Тож вирок набрав законної сили.

