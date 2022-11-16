Верховний суд призначив вісім з половиною років ув'язнення 44-річному мешканцю Хмельниччини, який в 2019 році облив 19-річну доньку сірчаною кислотою. Чоловік, прикинувшись незнайомцем, змусив дівчину піти на пасовище, зв'язав її та облив кислотою. До лікарні дівчина потрапила з понівеченим обличчям та опіками 6% тіла. У чоловікові вона впізнала рідного батька та зізналась поліцейським, що він вже багато років поспіль її ґвалтує.

Як встановило слідство, 44-річний мешканець селища Білогір'я розбещував доньку з 14-річного віку. Чоловік тримав її у постійній психологічній напрузі та постійно контролював, погрозами змушував раніше частіше приїздити додому під час навчання у Хмельницькому. Це тривало декілька років. Також дівчина перебувала у страху через систематичні смс-повідомлення з погрозами, що надходили з невідомих телефонних номерів їй та членам родини.

У серпні 2019 року невідомий чоловік викликав дівчину на пасовище, зв’язав її, облив сірчаною кислотою та втік з місця. Зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте потерпіла впізнала у нападникові рідного батька. До місцевої лікарні вона потрапила з понівеченим обличчям та опіками 6 % тіла. Тоді ж потерпіла заявила правоохоронцям, що батько регулярно її розбещує. Чоловіка одразу затримали. Відомо, що у ході слідства свою провину він так і не визнав.

В грудні 2021 року Білогірський суд визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення). Чоловікові призначили вісім років та шість місяців тюрми. Зловмисник оскаржував це рішення, тож справа дійшла до касаційної інстанції. Однак у середу, 16 листопада, стало відомо, що Верховний суд залишив вирок у силі.

«Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі є справедливим заходом примусу для кривдника», – йдеться у повідомленні.