На Хмельниччині затримали 66-річного чоловіка, який розбещував онуку. Насильство над дівчиною він вчинив у її день народження. На гарячому чоловіка викрила його власна донька, вона одразу звернулась до правоохоронців. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО, йому загрожує до восьми років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо у середу, 13 липнч, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Слідством встановлено, що 12 липня, в 12-й день народження дитини, підозрюваний покликав онуку до себе у кімнату, зачинив двері та вчинив щодо неї розпусні дії.

Зловмисника спіймала на гарячому мати дівчинки та викликала правоохоронців.

66-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх, вчинене членами сім'ї). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми. Чоловіка затримали, незабаром йому повинні обрати запобіжний захід.