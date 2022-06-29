Вчителю з Хмельниччини, який зберігав на своєму комп'ютері дитяче порно, на два роки заборонили працювати педагогом у навчальних закладах. Також йому призначили два роки умовно. Відео з забороненим контентом знайшли у нього на комп'ютері під час обшуку помешкання. У суді чоловік не заперечував свою провину та начебто розкаявся у вчиненому.

Про вирок Шепетівського райсуду стало відомо у середу, 29 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. У суді прокурор довів, що вчитель одного з навчальних закладів на території Шепетівського району скачав з інтернету порнографічні відео.

«Виявлено ці матеріали під час обшуку помешкання чоловіка та огляду його комп’ютерної техніки. Під час розгляду справи педагог свою вину визнав та розкаявся у вчиненому», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 301-1 ККУ (одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання) і призначив йому два роки обмеження волі з іспитовим терміном, тобто, йдеться про умовне покарання. Крім того, йому на два роки заборонили обіймати посади, пов'язані з навчанням і вихованням дітей.