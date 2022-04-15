На Хмельниччині судитимуть 25-річного чоловіка, який зберігав на телефоні дитячу порнографію. Слідчі знайшли на його мобільному понад 700 файлів із забороненим контентом. За зберігання дитячої погнографії йому загрожує до шести років ув'язнення.

Про скерування обвинувального акту в цій справі до суду повідомила окружна прокуратура Хмельницького у п'ятницю, 15 квітня. Зазначається, що зловмисника викрили ще у березні 2022 року. Як встановили слідчі, 25-річний чоловік зберігав на своєму телефоні понад 700 файлів з дитячою порнографією. Доступ до дитячої порнографії чоловік отримав у інтернеті, звідки і скачав заборонені файли.

Справу кваліфікують за ч.1 ст. 301-1 ККУ (умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту). Максимальне покарання за цією статтею передбачає шість років ув'язнення.