Місця для зйомки порновідео облаштували у всіх шістьох кімнатах дворівневої квартири

У Рівному поліція виявила підпільну порностудію після скарги на шум у квартирі. Патрульним помешкання здалось підозрілим, тож вони викликали слідчих. Виявилось, що у кожній з шести кімнат дворівневої квартири були облаштовані місця для зйомки порновідео.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, близько 02:00 у понеділок, 4 квітня, до поліції надійшло повідомлення про шум в одному з помешкань на вулиці Дубнівській у Рівному.

«Першими на місце прибули патрульні поліцейські, яким під час спілкування із присутніми квартира видалася підозрілою. На місце події для проведення огляду викликали слідчо-оперативну групу. В оселі перебували дві жінки та чоловік: усі троє рівнян віком від 29-ти до 36 років запевняли, що нібито винаймають житло», – йдеться у повідомленні.

У кожній із шести кімнат дворівневої квартири було облаштоване місце для проведення порнозйомки, а навпроти — монітор із камерою та відповідне технічне обладнання. Працівники поліції вилучили шість системних блоків, п'ять вебкамер, засоби зв'язку та предмети інтимного характеру.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 301 ККУ (виготовлення і розповсюдження погрографічних матеріалів). У разі доведення вини порушникам загрожує як мінімум штраф до 5 тис. грн, максимально – до п'яти років ув'язнення.