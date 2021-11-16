Поліція з'ясовує деталі інциденту, поки що кримінальне провадження не розпочате

У Луцьку на онлайн-уроках декількох шкіл з'явилась трансляція порновідео. Також до уроків під'єднувались невідомі люди, які лаялись та сміялись. У міському департаменті освіти повідомляють, що жертвами кіберхуліганів стали декілька шкіл. Наразі лише один директор луцької школи написав заяву до поліції. Слідчі з'ясовують деталі інциденту, кримінальне провадження поки не розпочато.

Про увімкнення порно на онлайн-уроках луцьких шкіл повідомила ТСН. Директор луцької школи №1 Андрій Киця розповів журналістам, що порновідео з'явилось одразу на декількох уроках у 5 класі. Одразу після цього він звернувся до департаменту освіти та в кіберполіцію.

У міському департаменті освіти повідомили, що такі випадки зафіксовані й у інших школах. За попередньою інформацією, до онлайн-уроків зловмисники під'єднувались під ніками школярів.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, станом на 16 листопада зареєстрована лише одна заява про такий випадок від директора школи Андрія Киці. До правоохоронців він звернувся у п'ятницю, 12 листопада. Наразі відомості про цю подію зареєстровані, але кримінальне провадження поки не розпочате.