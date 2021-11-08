Вчителів з однією дозою вакцини від роботи не відсторонюють

На Волині відсторонили 390 нещеплених від коронавірусу працівників освіти. Загалом на дистанційному навчанні перебувають 250 шкіл, це майже половина навчальних закладів області. Статистику щодо відсторонених чиновників у ОДА наразі не повідомляють, наголошуючи, що це лише «поодиничні випадки».

Станом на 14:00 8 листопада на Волині відсторонили від роботи 390 невакцинованих працівників освіти з 25 тисяч. Про це повідомила заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук під час брифінгу у понеділок, 8 листопада. Загалом на дистанційному навчанні перебувають 250 шкіл області. Втім, частина з них перейшла на цю форму навчання не лише через невакцинованих вчителів, а й серез високу захворюваність серед учнів.

Також Людмила Тимощук зазначила, що наразі у неї немає статистики щодо відсторонених чиновників. «Це одиничні випадки. У облдержадміністрації всі вакциновані, а хто ні, то взяв відпустку, щоб встигнути вакцинуватись. Даних по районних адміністраціях у мене поки немає», – пояснила заступниця голови ОДА.

За її словами, протягом останнього тижня в області суттєво зросли темпи вакцинації людей від коронавірусу. Зокрема, за сім днів було проведено 37 тис. щеплень, що є рекордним показником. Тож принаймні першу дозу вакцини має третина населення області.

Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ про відсторонення нещеплених вчителів та чиновників 30 вересня. Він передбачає відсторонення без збереження зарплати нещеплених від коронавірусу освітян (в тому числі, вихователів), працівників органів виконавчої влади та державних адміністрацій.