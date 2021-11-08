Із понеділка, 8 листопада, Волинь переходить у «червону» зону карантину. Порівняно з «помаранчевою», в якій область була досі, обмеження суттєво посилюються. Втім, вони не стосуватимуться закладів, де весь персонал на 100% вакцинований від коронавірусу.

ZAXID.NET детально пояснює, які обмеження чекають на волинян.

Чому Волинь перейшла у «червону» зону?

Як повідомили у прес-службі Волинської ОДА, область потрапила до «червоної» зони за двома показниками – це кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом протягом останніх семи днів на 100 тис. населення, а також показник завантаженості ліжок, забезпечених подачею кисню.

«Показник рівня госпіталізації становить від 99 до 105 на 100 тис. населення, а має бути не більше 60 на 100 тис. населення. Показник завантаженості ліжок із киснем останні дні становив майже 67 на 100 тис. населення при індикаторному 65%. Відповідно дуже високий показник захворюваності, який становить 758 на 100 тис. населення при нормативному 75 на 100 тис. Цей показник не знижується, а тримається на високому рівні», – пояснила головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко.

Впродовж жовтня та листопада в області декілька разів фіксували рекорди з добової захворюваності та смертності від коронавірусу. Минулого вівторка, 2 листопада, від недуги померли 30 волинян – це найвищий показник від початку пандемії.

Що заборонено?

Без щеплень та тестів у «червоній» зоні карантину забороняється працювати:

кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос;

ТРЦ та розважальним закладам;

закладам культури;

кінотеатрам та театрам;

фітнес-клубам та спортзалам;

басейнам;

речовим ринкам;

Також у «червоній» зоні заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Обмеження скасовують, якщо 100% працівників із цих закладів будуть вакцинованими.

Що дозволено?

Незалежно від кількості щеплених працівників, працюватимуть:

магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, медичні вироби, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива;

поштові відділення;

банки;

заправки;

ремонтні майстерні;

перукарні та салони краси (тільки за попереднім записом);

продуктові ринки;

автокінотеатри, також можуть відбуватись автоконцерти;

Які обмеження у транспорті?

Аби скористатись громадським транспортом у «червоній» зоні, необхідно показати ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або довідку про те, що пасажир нещодавно перехворів на коронавірус. Ці вимоги будуть чинними у всіх населених пунктах, окрім Луцька – у суботу, 6 листопада, міська комісія з питань надзвичайних ситуацій постановила, що у місті не перевірятимуть ці документи при посадці. Тобто у Луцьку вирішили не забороняти невакцинованим користуватися громадським транспортом (аналогічне рішення 1 листопада прийняли й у Рівному).

Водночас необхідність пред'явити ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест далі залишається чинною при купівлі квитків на міжобласні рейси та потяги.

А школи закриватимуть?

Волинська ОДА повідомила, що у червоній зоні учні 1-4 класів продовжуватимуть навчання у школах. Аналогічно працюватимуть дитсадки та спеціальні навчальні заклади.

Дистанційне навчання запроваджується для учнів 5-11 класів за умови, якщо у школі не весь персонал вакцинований від коронавірусу. Якщо ж у всіх працівників є щеплення, то школа може працювати у звичному режимі.

Також із 8 листопада у школах почнуть відсторонювати вчителів, які не отримали жодної дози щеплення від коронавірусу. Винятком будуть лише ті, хто мають офіційні протипоказання до вакцинації. Вчителів, які мають одну дозу вакцини, відсторонювати не будуть.

Як довго будуть чинними обмеження «червоної зони»?

Наразі невідомо, оскільки це залежатиме від динаміки захворюваності на коронавірус в області. Як тільки епідситуація нормалізується і показники перестануть перевищувати допустиму норму, Кабмін може перевести Волинь до «помаранчевого» рівня небезпеки.

Втім, це точно не буде скоро, у цьому переконана й головна санітарна лікарка області, яка прогнозує, що захворюваність далі ще зростатиме. «Цей показник не знижується, а тримається на високому рівні. І ми прогнозуємо, що це ще не пік захворюваності й летальності, і протримається він у межах до двох тижнів», – повідомила Наталія Янко.