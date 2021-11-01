З 2 листопада на поїздку до будь-якого села потрібен сертифікат про вакцинацію

Міська влада Рівного відмовилася забороняти невакцинованим громадянам користуватися міським громадським транспортом. Міський голова Олександр Третяк вважає, що таке обмеження може спричинити колапс у місті.

У понеділок, 1 листопада, міська комісія з ТЕБ та НС зібралася, щоб розглянути питання заборони проїзду у міському громадському транспорті для невакцинованих громадян, оскільки обласна комісія 30 жовтня прийняла таке обмеження на міжміському сполученні. Однак рівненська міська комісія, на відміну Києва, вирішила не посилювати обмеження. Міський голова Рівного Олександр Третяк, який очолює комісію, виступив проти, бо вважає, що це спричинить у місті колапс.

«Я категорично проти обмеження права проїзду для невакцинованих громадян. Вважаю, що ми не можемо встановлювати такі обмеження, ця заборона може спричинити у місті повний колапс. Тому поки що мешканці Рівного будуть пересуватися у міському транспорті без ковід-сертифікатів. Ми маємо забезпечити повну життєдіяльність міста, функціонування всіх служб. У цих умовах ми маємо максимально підтримати бізнес, зробити усе можливе, щоб бізнес не зупинявся, щоб підприємці працювали і розвивались. Від їхнього благополуччя залежить і благополуччя нашого міста», — сказав у відеозверненні Олександр Третяк.

Він також закликав усіх невакцинованих зробити щеплення найближчим часом і повідомив, що міська комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про розгортання додаткових ліжок для хворих на ковід у центральній міській, лікарні №2 та дитячій міській лікарні. На ранок 1 листопада у центральній міській лікарні, де раніше було виділено 330 ліжок для таких хворих, на лікуванні перебувало 336 пацієнтів.

Натомість обласна комісія з ТЕБ та НС у суботу, 30 жовтня, вирішила посилити обмеження і з 2 листопада заборонити проїзд на міжміських маршрутах невакцинованим громадянам. Відповідальність за наявність Covid-сертифікатів нестимуть не перевізники, а пасажири. Раніше таке ж обмеження запровадили на міжобласних пасажирських перевезеннях. Штраф за порушення становить від 17 до 34 тис. грн.