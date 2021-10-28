У Львові заборонили роботу закладів культури, у тому числі кінотеатрів, натомість ресторани вирішили на локдаун не закривати. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 28 жовтня, повідомив на брифінгу мер Львова Андрій Садовий.

Згідно з рішенням комісії, у Львові з 30 жовтня забороняються усі масові заходи (концерти, фестивалі, конференції), окрім футбольних матчів – їх можна проводити без глядачів за умови вакцинації або негативних ПЛР-тестів в учасників. У спортивних залах та басейнах дозволено проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту. Усі кінотеатри, театри та музеї припиняють прийом відвідувачів взагалі. Так само забороняється проводити екскурсії.

У громадському транспорті зможуть їздити лише 50% від загальної місткості автобусів, а це 50 пасажирів у великих автобусах і близько 15 – у малих. Окрім того, проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не впливатимуть. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів громадського транспорту не вимагатимуть.

Працювати лише для вакцинованих відвідувачів або для людей з негативними тестами надалі зможуть:

ресторани і кафе (має бути зайнято не більше лише 50% площ і не більше 4 людей за столиком);

перукарні і салони краси (виключно за попереднім записом);

продовольчі і речові ринки, непродовольчі магазини, ТРЦ (не більше 50% зайнятих площ);

готелі і хостели (ресторани на їх території мають приймати лише тих, хто там проживає).

Натомість без сертифіката про вакцинацію можна буде заходити в:

супермаркети (якщо не менше 60% продукції займає їжа);

продуктові магазини;

магазини з побутовою хімією;

аптеки (у тому числі ветеринарні);

АЗС;

банки.

Раніше перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко анонсував, що з 30 жовтня у Львові оголосять повний локдаун для усіх і дозволять роботу ресторанів і кафе лише у форматі лише «на виніс». Вочевидь наразі у мерії відмовились від цієї ідеї, натомість вирішили все-таки передбачити певні переваги для вакцинованих львів'ян.

Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівська область переходить у червону карантинну зону. Це означає, що в регіоні почнуть діяти максимальні обмеження для невакцинованих мешканців. Окрім того, з 1 листопада учні львівських шкіл (1-11 класів) ідуть на дистанційне навчання на два тижні.