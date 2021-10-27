Ситуація з пандемією коронавірусу сягнула у Львові критичного рівня. Сьогодні уряд оголосив Львів і всю область червоною зоною карантину, що передбачає значні обмеження у життєдіяльності міста. Натомість львівська мерія планує запровадити ще більш жорсткі обмеження. Як житиме Львів у найближчі тижні, а може й місяці, розпитаємо у першого заступника мера Львова Андрія Москаленка. Вітаю вас, Андрію.

Вітання.

Сьогодні на брифінгу ви заявили, що умови карантину у Львові будуть ще більш жорсткі, ніж передбачають урядові обмеження. Але не сказали, якими будуть ці обмеження будуть. Чому?

Сьогодні власне вранці ми отримали звернення від головних лікарів міських ковідних закладів щодо ситуації, яка є. Попри кисневі станції, які ми закуповували, попри нові ліжко-місця, динаміка потрапляння важких хворих у лікарні є дуже складною. І якщо сьогодні фізично не вводити обмежень щодо передачі інфекції, то вже до тижня часу може бути така ситуація, що може не вистачати ліжок у лікарнях для важких хворих. Саме тому потрібно вводити складні непопулярні обмеження, які повинні врятувати життя.

Ми фіксуємо вдень у середньому десь 10–15–20–25 людей, які помирають від коронавірусу. Тому ми розуміємо, що червона зона передбачає роботу закладів – але тих закладів, які мають вакцинацію. і для тих відвідувачів, які вакциновані. Ми розуміємо, що сьогодні потрібно приймати [ще] жорсткіші рішення. Тому протягом сьогоднішнього дня, аналізуючи звернення лікарів, ми здійснюємо консультації з бізнесом – і завтра вранці буде рішення міської комісії ТЕБ і НС щодо жорсткіших обмежень.

Я розумію, але ж урядові обмеження розробляють теж фахівці – Міністерства охорони здоров’я, уряд… Цих обмежень, вважаєте, недостатньо? Навіщо Львову жорсткіші обмеження, ніж усій Україні? В чому особливість?

Ми завжди виступаємо за ці обмеження, які дають результат і дають ефект. Ви пам’ятаєте, коли був локдаун вихідного дня, ми пояснювали, що це не вирішить ситуацію – ми були проти. Коли були якісь інші обмеження для в’їзду в аеропорту – ми були проти. Коли сьогодні ми бачимо спроможність медичної системи (я не говорю лише про місто Львів – я говорю в принципі, але ми зараз конкретно відповідаючи за місто Львів), ми повинні розуміти ситуацію зсередини.

Я обійшов ковідне відділення не одного нашого міського медичного закладу. Я розумію, яка є динаміка, який є стан. Сьогодні люди, які потрапляють, є в важких станах, навіть дуже часто без тесту, без КТ, тому що вони не встигають зробити. Тобто дуже швидко поширюється. І нам треба зупинити [це] спільно разом. Це дуже непопулярні кроки. Але ви знаєте, що ми тому і консультуємося сьогодні, які заходи вжити для того, щоб вони спрацювали. Не для того, щоб вони були написані для галочки.

Ми, пригадуєте, два тижні тому впровадили додаткові обмеження до помаранчевої зони. Ми розуміли, що наближаємося до червоної зони – було обмежено навчальний процес, було обмеження, що всі працюють по тестах, ми чотири дні робили з бізнесом протокол. Але ці заходи, на жаль – зокрема і тому, що є новий штам – не дають свого такого ефекту. Тому ми повинні на два тижні йти на складніші обмеження для того, щоби потім, коли спаде навантаження на медичну систему, бізнес міг відновитися, заклади культури і всі інші галузі могли працювати.

Я розумію, що рішення ще не прийнято (це колегіальне рішення), але, напевно, ви ж обговорюєте і з бізнесом, і з навчальними закладами ці обмеження. Ви можете хоча б натякнути, чого нам чекати?

Звичайно, я можу сказати ці обмеження, які ми сьогодні проговорюємо, і ці обмеження, які запропонував штаб – але їх комісія ще не прийняла, бо це буде завтра, і лише фінальну версію будемо знати вже завтра.

Пропонується, власне, визначити роботу закладів громадського харчування лише на винос, як це було в момент жорсткого локдауну – зараз ми обговорюємо цю пропозицію. Пропонується обмежити діяльність промислових, тобто не продовольчих ринків – тобто теж з роботою на винос.

Але це і так передбачає червона зона, урядова постанова.

Ні, вона не передбачає цього. Заклади громадського харчування можуть продовжувати працювати.

Це так – але речові ринки?

Речові ринки – теж. Згідно з ПЛР-ами і вакцинацією вони можуть працювати. Ми говоримо про реальне обмеження і про закриття тих центрів, які мають виключно непродовольчу групу. Ми зараз це теж обговорюємо.

Тобто я правильно розумію, що ці умови будуть дуже схожі на те, як було навесні минулого року?

Жорсткий локдаун.

Коли не працювало нічого, крім продуктових магазинів, аптек і автозаправок.

Ці заходи можуть бути дуже подібними до тих обмежень, які були [тоді]. Але ми зараз це ще обговорюємо, щоби справді ці рішення були акцептовані середовищем. І справді нас цікавлять два тижні – тому що два тижні є тим часом, за який може розірватися оцей ланцюжок передачі інфекції.

Але це рішення буде прийнято вже завтра?

Це рішення вже буде прийнято завтра, воно вступить в дію з суботи, тому що з суботи вступає в дію обмеження червоної зони. Ми точно акцептуємо [урядове] рішення червоної зони, але також говоримо про додаткові обмеження – зокрема і закладів культури, і в тих самих готелях. Ми щойно спілкувалися і з готелями, і з закладами харчування, і з ринками, з торговими центрами.

Ви говорили про те, що були певні обмеження ще в помаранчевій зоні, більш жорсткі – зрозуміло було, що ми наближаємося до червоної зони. Але цими вихідними у Львові, наприклад, відбулося досить масштабне «Свято сиру і вина». Як воно могло взагалі відбутися в таких умовах?

Я особисто виступаю в цей період проти проведення будь-яких заходів. І чітко було визначено постановою, що масові розважальні заходи є заборонені і рекомендовано не проводити будь-яких подій у більших форматах. Багато заходів було скасовано.

Якщо говорити про конкретно даний захід – я думаю, що організатори мають детальніше пояснювати, яким чином вони його організовували. Наскільки я знаю, що всі концерти різних гуртів, які там планувалися, вони були скасовані – це відбувалося в форматі ярмарки. Але мою особисту позицію я озвучував.

Але концерт – це таке, а люди між собою ходять і контактують, споживають їжу, напої.

Моя особиста позиція – що сьогодні кожен, де би він не працював, якщо він може якусь кількість обмежень комунікацій скоротити, він повинен скоротити. Зокрема, це мова йде в першу чергу про організаторів.

Андрію, я розумію, ваша особиста позиція – це чудово. Але ви зараз тут виступаєте як перший заступник мера Львова. Чому мерія не впливала на цей захід, якщо вважає, що в нас справді критична ситуація? Мерія має різні інструменти, щоби впливати на приватних підприємців.

Дивіться, ми маємо, в першу чергу, інструменти згідно з чинним законодавством. Якщо говорити про постанову, яка виписана, то події можуть відбуватися згідно з визначеним протоколом: тобто коли всі організатори є вакцинованими, мають негативний тест, і відвідувачі. Тобто цієї норми організатори дотримувалися, ця норма була визначена, було скасовано концерти, якщо говорити про цей захід.

Але насправді, знаєте, хочу звернути увагу, що ми забороняли роботу і нічних клубів. І сьогодні і з Держпродспоживслужбою, і з іншими інституціями ми… От вчора закривали 11 закладів за порушення, перед тим чотири заклади. Це дуже складні, непопулярні речі – я отримав після вчорашнього закриття не буду говорити, яку енну кількість дзвінків від різних людей міста.

Власників бізнесу?

Різних – і поважних в тому числі. Ми на кожний дзвінок даємо роз’яснення, тобто чому, що і як. Це не є питання, що є конкретна проблема в закладі. Є дотримання протоколу. Якщо ми його дотримуємося, то ми зможемо реально врятувати велику кількість людей. Тому що я сказав, яка є велика цифра. Ви, мабуть, бачили цю цифру, і всі бачили, що в жовтні 2019 року від пневмонії померла одна людина. У жовтні минулого року від пневмонії померло 128 людей. У жовтні цього року [від пневмонії] вже померла 301 людина.

Зрозуміло. Ви сказали, що ресторани, можливо, будуть працювати лише на винос. Перед тим передбачалося ніби, що якщо вакцинований гість, то можна обслуговувати. Чому не можна – тих, які мають ковід-сертифікати?

Для того, щоби обмежити можливість передачі коронавірусу, потрібно зменшити фізично кількість людей, які комунікують між собою.

Незалежно від того, вакциновані вони чи ні?

Дуже правильне питання щодо вакцинації. Вакцинація спрацьовує на 100% тоді, коли є колективний імунітет – тобто коли є вакцинація понад 80%. Станом на сьогодні в нас у Львові першою дозою вакциновано 42% – тобто насправді високий рівень, але це не є 80% чи 100%. Я дуже дякую і поважаю тих підприємців, які вакцинували на 100% свої колективи, але колективний імунітет спрацьовує при досягненні певного відсотка на території держави, на території міста. Тому всі, хто вакцинувався, – вони справді себе захищають. Але ми бачимо, що певна частина людей ще станом на сьогодні не вакцинувалася, хоча таких можливостей є багато – і навіть сьогодні відкрилися ще два додаткові центри вакцинації.

Тому сьогодні, говорячи про обмеження фізичної кількості контактів, ми повинні говорити про жорсткіші обмеження. Було дійсно запропоновано варіант роботи на винос, зараз він обговорюється – і фінальні рішення будуть прийняті вже завтра.

На скільки [часу] ці обмеження можуть бути запроваджені? Звучить ніби як два тижні, але, наскільки я розумію, це такий умовний термін?

Насправді обмеження є дійсно дуже жорсткими, які ми обговорюємо. Тому мова сьогодні йде про два тижні. Тому що ми повинні розуміти, що справді бізнес, підприємці – вони є платниками податків, в них створюються робочі місця, тому наше завдання – балансувати.

Тобто ми маємо приймати те рішення, ефекти від якого ми розуміємо. Якщо ми розуміємо, що рішення, яке ми впроваджуємо, не дасть ефекту або викличе зворотну реакцію – ми на такі рішення ніколи не підемо.

Добре. Ви припускаєте, що два тижні – от який ефект буде за два тижні? Що це дасть? Чому два тижні – не три тижні, не тиждень?

Якщо говорити про тривалість – ми досліджуємо, яким чином поширюється коронавірус. І два тижні – це та можливість, яка дає змогу розірвати ланцюг передачі.

Якщо, бачите, освіта зараз переведена на дистанційне навчання на два тижні. Тобто ми всі обмеження, які анонсували, ми робимо їх на два тижні – для того, щоб якщо повністю обмежуємо комунікації, то цього буде достатньо, щоб не передавати, щоб медична система змогла відновитися.

Тобто ті, хто станом на сьогодні хворіють, могли бути виписані. Ті важкі стани, які потребують зараз реанімаційного втручання, – щоб ця допомога була дана і людей було переведено на реабілітацію. Наприклад, у нас, ви знаєте, було відкрито в Брюховичах реабілітаційне відділення, вже постковідне, по факту. Тобто ми сьогодні бачимо: є важкий стан, потрібна реанімація – допомагаємо. Людина одужує – вона вже тоді переходить у відділення, де за нею можуть наглядати.

Наскільки ці ковідні лікарні заповнені? Є якась статистика?

Станом на сьогодні близько 900 є хворих у міських закладах.

При тому, що є, здається, півтори тисячі місць?

Загалом, якщо будуть всі контрактуватися всі міські заклади, – це 2200. Але є питання не в 900 чи 2200 – питання в тому, що сьогодні ті, хто потрапляють, є у важкому стані, вони потребують реанімаційного втручання. І, наприклад, якщо говорити про 5-ту лікарню, в них є шість місць [в реанімації] – п’ять заповнено. Всі [реанімаційні] місця заповнені в 1-й, в Лікарні швидкої медичної допомоги заповнено 67, тобто фактично половина, а в 8-й лікарні десь заповнено 70%.

Зрозуміло. Ви частково вже відповіли на це питання, але уряд дозволяє роботу шкіл у червоних зонах за умови, якщо 100% персоналу шкіл вакциновані. У Львові вирішили не дозволяти. У чому причина? Оцей розрив ланцюжка заражень чи в нас не вакциновані всі вчителі?

Специфіка цього штаму справді є в тому, що заражається багато дітей. От вчора ми проводили засідання штабу, і керівниця управління освіти озвучила, що понад 200 дітей, учнів, мають підтверджений коронавірус. Ця цифра зростає – і зростає кількість серед учителів. Це при тому всьому, що такого повноцінного освітнього процесу зараз не відбувається.

Зараз канікули, але з понеділка мало би бути навчання.

Дистанційне навчання буде. Оскільки саме серед дітей ми фіксуємо ряд спалахів. Навіть просто подивитися на кількість дітей, які потрапляють в «Охматдит», тобто збільшена кількість ліжко-місць для дітей в «Охматдиті» – такого по факту, якщо аналізувати динаміку попередніх хвиль, такого не було. Ми зараз готуємося так само до відкриття дитячої лікарні на Орлика. І я дуже би хотів, щоби не було такої ситуації, умов, що доведеться ще там приймати дітей, що буде так багато запитів. Але ми до цього теж готові. Тому і секції, і гуртки – це все є обмежено, бо діти сьогодні є в особливій небезпеці, в групі ризику.

Про зараження дітей уже говорять достатньо часу. І сьогодні уряд прийняв рішення, що дітей від 12 років можна вакцинувати – і ніби вже визначено, що Pfizer-ом. Місто якось буде організовувати цей процес?

Безперечно, що якщо говорити про вакцинацію, то ми сьогодні працюємо по вакцинації на стаціонарних пунктах, ми працюємо сьогодні по центрах масової вакцинації. Ще два центри – «Скриня» і «Spartak» – були відкриті сьогодні.

Але мушу звернути увагу, що минулого тижня ми фіксували вакцинацію десь 10 000 в день, що є досить великим показником, навіть певним рекордом. А цього тижня вже вакцинація спадає: 6000-7000 – те, що ми фіксуємо. Звичайно, що по дітях ми будемо окремо організовувати процес, і я думаю, що це будуть спеціалізовані центри для того, щоби окремо виділити для вакцинації дітей. Для цього потрібен буде окремий протокол – тобто ми відповідно до протоколу будемо готувати.

Чому я питаю про це? Бо, очевидно, важливо це робити достатньо швидко. Ми маємо приклад Моршина – невеличкого міста, зрозуміло, важко його порівнювати зі Львовом, але де ще весною мерія вирішила, сама звернулася в Міністерство охорони здоров’я: давайте проведемо масову вакцинацію. Не як тоді тільки медиків робили, а масову вакцинацію. І зараз це дає свої плоди: в них фактично немає хворих, там на пальцях одної руки можна порахувати.

Дуже добрий приклад Моршина – і так само завжди цей приклад наводжу всім. Скажу, що Львів ще на цій стадії, пам’ятаєте, коли вакцинація могла відбуватися лише для лікарів, медичних працівників – ми рішенням міської комісії ТЕБ і НС прийняли наступний протокол: що ми будемо вакцинувати так само тих, хто забезпечує життєдіяльність, так само організовані колективи. Мабуть, ви пам’ятаєте, що Львів був фактично одним із перших міст, де сфера послуг, зокрема мова йде про торгові центри, ринки, заклади громадського харчування, ІТ, водії – вони вакцинувалися одними з перших. І першими в Україні.

Я це розумію. У Львові, якщо порівнювати з рештою України, справді трошки вищий рівень вакцинації. Але я маю на увазі, що в Моршині, напевно, люди не відрізняються – там так само є багато скептичних антивакцинаторів. Але коли це зробили швидко й одночасно, вони, напевно, ще не встигли отримати цих антивакцинаторських фантазій. Тобто це би треба було швидко робити.

Потрібно розуміти, що розміри міста, коли є декілька тисяч мешканців, і коли є місто-мільйон… Ви знаєте, що ми запускали першими вакцинацію для студентів і з «Політехнікою», і з іншими університетами. Сьогодні насправді питання вакцинації є вибором людини – але це питання вибору життя. Тому я завжди наводжу приклад: 90-95% людей, які [зараз лежать] в лікарнях, вони є не вакцинованими.

Якщо говорити про організацію… Якщо, можливо, потрібно щось ще для того, щоби було бажання вакцинуватися, то ми відкривали центр масової вакцинації і в народних домах, і в торгових центрах – мені здається, всюди, де лише можливо було. І «Арена Львів» – ви пам’ятаєте, що на «Арені Львів» був відкритий перший в Україні центр масової вакцинації.

Так. Скажіть, будь ласка, ще, як буде працювати громадський транспорт у цих умовах?

Власне, ми розглядаємо теж обмеження по громадському транспорті, вони теж мають бути завтра акцептовані на засіданні міської комісії. Попередні пропозиції – це є для того, щоби використовувати лише сидячі місця або ті місця, які визначені паспортом експлуатації.

Тобто тільки сидячі місця?

По факту – так.

Просто, наприклад, у поїзди в нас пускають тільки вакцинованих, з ковід-сертифікатами. У місті такого не буде?

Станом на сьогодні ми говоримо про обмеження лише з точки зору сидячих місць. І також ми обговорюємо сьогодні ряд обмежень, які можуть, вочевидь, стосуватися, можливо, тих чи інших пільгових категорій. Але це не є прийняте рішення – це теж обговорюється, чи можливі навіть такі впровадження.

Скажіть, будь ласка, чи є якась різниця між вакцинованими львів’янами і не вакцинованими? Тобто ваші оці нові умови, нові обмеження якось передбачають, що свідомі люди мають мати більше прав – чи це не має ніякого значення?

В обмеженні червоної зони чітко визначають (і це визначено постановою Кабміну), що до роботи допускаються ті люди, які працюють у сфері послуг, які мають подвійну вакцинацію – чи це в готелях, чи це в закладах громадського харчування.

Тобто вони будуть мати більше права на роботу?

Ну, це визначено і це було анонсовано, давайте згадаємо, ще декілька місяців тому: що якщо буде, можливо, червона зона, ті люди, які мають вакцинацію – вони є захищеними, вони матимуть змогу повноцінно працювати.

Але про пересування чи розваги це не йдеться? Вони теж не зможуть відвідувати кінотеатри, ресторани?

Розваги точно є обмеженими. Те, що потребує життєзабезпечення, тобто або транспорт, або купівля хліба, продукти – це буде без визначеного сертифікату.

Тобто можна буде вільно приходити в магазин, купити все, що тобі потрібно?

Так, людина зможе придбати речі першої необхідності.

Останнє питання, фактично. Ви казали про те, що ви сьогодні цілий день, вчора активно спілкуєтеся з підприємцями. Яка реакція львівського бізнесу на ці всі ваші пропозиції…?

Реакція насправді є. У нас тривають дуже бурхливі обговорення. Оскільки ми обговорюємо обмеження, то обмеження завжди є болючими.

Але є якесь розуміння?

Можу сказати, що насправді всі, з ким ми спілкуємося, розуміють ситуацію. Можливо, по-різному люди реагують на впровадження тих чи інших обмежень. Бо, по факту, сьогоднішні обмеження, в тому числі, є обмеженнями тих, хто не є вакцинований. Якби ми мали колективний імунітет, то це, звичайно, спрощує ситуацію.

Тому сьогодні я ще раз всіх закликаю, і тих два тижні, в які ми будемо мати додаткові обмеження, я дуже закликаю всіх про вакцинуватися. Тому що за два тижні ситуація не закінчується. Це є можливість мати цей імунітет.

І в грудні нічого не закінчиться. Ми ж розуміємо: хвиля може спасти, але скільки ще часу цей коронавірус буде в нашому житті, ніхто не може спрогнозувати. Тому вакцинація і сьогодні, і завтра, і вчора завжди має зміст. Навіть якщо ми впроваджуємо зараз жорсткі обмеження, то це мало того, що захищає, – це буде давати вплив на майбутнє.

І сьогодні, маючи понад 40% вакцинації, справді динаміка є великою. Тому я дякую великій частині бізнесу, яка допомагає і в боротьбі з ковідом, і насправді показує яскравий приклад вакцинації. Я знаю багато компаній з вакцинацією понад 100% – вони реально показують приклад і вони молодці.

Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нашій студії був перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.

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