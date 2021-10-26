За порушення карантину у Львові закрили 11 закладів. серед яких ресторани, кав’ярні, магазини та розважальні центри. Більшість працівників цих закладів не були вакциновані або не мали негативного результату тесту на коронавірус.

Порушення у цих закладх виявили моніторингові групи, які перевіряють дотримання карантину. За рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС від 26 жовтня тимчасово припиняють роботу такі заклади:

ресторан De Luxe Party Restaurant (вул. Володимира Великого, 2);

ТОВ «Вертикслай», розважальний центр Fly Kids (вул. Патона, 37);

кав’ярня Step4Coffee (вул. Чехова, 30);

бар Kilishkova (пл. Ринок, 16);

магазин Lifecell (просп. Червоної Калини, 62);

магазин «Напої та тютюн» (вул. Шевченка, 358);

магазин Firefly's Lviv (пл. Старий Ринок, 8);

магазин Beer Set (вул. Стрийська, 45а);

магазин «Мука» (вул. Стрийська, 45);

магазин «Овочі, фрукти, сухофрукти» (вул. Городоцька, 298);

магазин «23/7», ТОВ «Клевер Сторс» (вул. Виговського, 47а).

За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, працівники цих закладів були або не вакциновані, або не мали негативного результату тесту на коронавірус. Ці заклади призупинили роботу тимчасово і знову зможуть запрацювати за рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС, якщо виправлять порушення.

Нагадаємо, що з понеділка, 18 жовтня, у Львові суттєво посилили карантин для галузі обслуговування – усі працівники галузі обслуговування, торгівлі та розваг мають бути вакциновані або раз на три дні робити ПЛР чи антиген-тести. Крім цього, через перевищення показників захворюваності, вже з середи, 27 жовтня, Львівщину можуть віднести до «червоної зони».