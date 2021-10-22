Працівники магазинів не мали сертифікату про щеплення або негативного тесту на коронавірус

За порушення карантину у Львові закрили чотири магазини та призупинили роботу чотирьох міських ринків. Таке рішення 22 жовтня ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Зокрема, за зверненням Держпродспоживслужби тимчасово закрили:

магазин побутової хімії Watsons (вул. Широка, 67);

магазин «Копійочка» (вул. Низинна, 17);

магазин «Чарка до свята» (вул. Широка, 63);

магазин «Секонд-хенд» (вул. Личаківська, 201).

У цих закладах перевірка виявила працівників, які не мали сертифікату вакцинації, негативного тесту на коронавірус чи довідки про перенесену хворобу. Ці заклади можуть знову відновити роботу рішенням комісії з питань ТЕБ і НС, якщо виправлять порушення.

Крім цього, комісія винесла попередження через недотримання умов карантину, як-от відсутність масок чи недотримання дистанції, чотирьом міським ринкам:

«Привокзальний» (вул. Горської, 2);

торгово-ринковий комплекс «Новий» (вул. Петлюри, 11);

торговий дім «Народний» (просп. Червоної Калини, 93);

радіоринок (вул. Богдана Хмельницького, 188).

«Цим чотирьом суб’єктам підприємницької діяльності надається попередження. За умови фіксації ще одного попередження, на комісію винесуть рішення про призупинення їх діяльності», – пояснив Андрій Москаленко.

Також цього тижня патрульні склали протокол водія автобуса №51 за недотримання карантинних обмежень. Тепер йому загрожує штраф 17 тис. грн. Однак, як показує судова практика, більшість таких водіїв-порушників не штрафували, обмежившись усним зауваженням, або ж штрафували, однак водії скасовували ці штрафи в апеляції.

Додамо, що, за словами Андрія Москаленка, у Львові працює 12 бригад, які перевіряють дотримання карантину, які в день проводять 500-800 перевірок. Більшість порушників не штрафують, вони отримують попередження та пояснення.

Нагадаємо, що з понеділка, 18 жовтня, у Львові суттєво посилили карантин для галузі обслуговування – усі працівники галузі обслуговування, торгівлі та розваг мають бути вакциновані або раз на три дні робити ПЛР чи антиген-тести. Ще низку обмежень, що стосуватимуться відвідувачів закладів, планують запровадити із 1 листопада. Крім цього, кілька днів Львівщина перевищує показники захворюваності, чим ризикує потрапити у «червону зону» карантину.