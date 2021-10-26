До 30 жовтня львівські школярі перебувають на осінніх канікулах, опісля – переходять на дистанційне навчання

Із понеділка, 1 листопада, всі львівські школярі навчатимуться дистанційно. Про це під час брифінгу у вівторок, 26 жовтня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, що з понеділка, 1 листопада, школярі і 1-4 класів, і 5-11 переходять на дистанційне навчання., поки що лише на два тижні, далі це рішення мають переглянути. Повноцінно працюватимуть лише дитсадки, однак два садки Львова наразі не працюють через те, що там захворіли працівники.

На брифінгу за рішенням комісії заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що у Львові на коронавірус зараз хворіють близько 200 дітей.

Крім цього, за словами Андрія Садового, через стрімкий ріст хворих на коронавірус очікується, що урядова комісія планує віднести Львівську область до «червоної зони» карантину у середу, 27 жовтня.

«Ми очікуємо, що завтра буде рішення урядової комісії про переведення Львова в «червону зону», напрацьовуємо протоколи. Це вимусить нас кардинально змінити ситуацію в місті. Якщо ми цього не зробимо, то медична система буде перевантажена», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що з 18 жовтня у Львові суттєво посилили карантин, а учнів міських шкіл відправили на канікули до 30 жовтня включно, проте дитсадки продовжують працювати без змін.