Львівські ковідні лікарні працюють на межі своїх можливостей

Головні лікарі львівських лікарень просять міську та обласну комісії з питань ТЕБ і НС посилити карантин через значну завантаженість медиків. Із 30 жовтня Львівщина переходить у «червону зону» карантину, водночас міська комісія планує запровадити ще низку додаткових обмежень у Львові.

Як заявила під час екстренного брифінгу у середу, 27 жовтня, керівниця управління охорони здоров’я Леся Кобецька, у Львові складається критична ситуація із захворюваністю на Covid-19, а медики львівських ковід-лікарень працюють на межі виснаження.

«Більшість ліжок у реанімаціях, де лікують хворих на коронавірус, – завантажені. Майже 70% від усіх ШВЛ-апаратів – вже задіяні для лікування пацієнтів. Ми маємо вдатися до жорсткіших заходів, аби зменшити кількість хворих. Інакше за 10 днів у нас може бути ситуація, коли не буде куди класти пацієнтів», – сказала Леся Кобецька.

Вранці 27 жовтня головні лікарі всіх ковідних лікарень Львова звернулися до міської та обласної комісій із питань ТЕБ і НС із проханням запровадити у Львові жорсткіший карантин, аби розвантажити медичну систему.

За словами Лесі Кобецької, близько 95% госпіталізованих – не вакциновані, а ті, хто потрапив у лікарню з вакцинацією – мають легкий перебіг і не потрапляють у реанімацію. Переважно такі пацієнти мають складні супутні захворювання або отримали лише одну дозу вакцини.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час брифінгу повідомив, що сьогодні впродовж дня Львівська міськрада консультуватиметься з працівниками галузі обслуговування, аби на рівні міста запровадити ще жорсткіші обмеження, крім «червоної зони». Які саме додаткові заходи можуть запровадити у Львові наразі не відомо. Затвердити нові обмеження мають у четвер, 28 жовтня, на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Зазначимо, що станом на 27 жовтня у львівських ковідних лікарнях перебувають 876 хворих, із них у реанімаціях – 65 пацієнтів. Через стрімке погіршення епідситуації на Львівщині з 30 жовтня вся область переходить у «червону зону» карантину.