Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у середу, 27 жовтня, віднесла Львівську область до «червоної зони» карантину. До 30 жовтня міська рада та Львівська ОДА мають напрацювати протоколи роботи для закладів та установ, за якими у області діятимуть суворіші обмеження, однак із послабленнями для вакцинованих. ZAXID.NET розповідає, які обмеження чекають львів’ян із 30 жовтня.

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Чому Львівщина перейшла в «червону зону»?

«Червоний» рівень епіднебезпеки на Львівщині встановили через перевищення відповідних показників, якими МОЗ регулює карантинне зонування. Це, зокрема, завантаженість ліжок із киснем більш ніж на 65%, кількість позитивних ПЛР-тестів – більше 300 тестів на 100 тис. населення та кількість госпіталізацій на 100 тис. населення, що перевищує 60.

Крім цього, коефіцієнт нових випадків на Львівщині перевищує 20%, а рівень госпіталізацій пацієнтів із підозрою на Covid-19 упродовж тижня перевищив 50%. Ці показники і стали причиною для оголошення локдауну на території Львівської області.

Послаблення для вакцинованих

Усі обмеження «червоної зони», згідно з постановою Кабміну, не діятимуть, якщо 100% персоналу та відвідувачів ресторанів, кафе, ТРЦ, ринків, а також організаторів і учасників заходу мають щеплення від коронавірусу і можуть це підтвердити сертифікатом у додатку «Дія» або негативним ПЛР чи антиген-тестом.

Що заборонено?

Без щеплень та тестів у «червоній зоні» карантину забороняється працювати:

кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос;

ТРЦ та розважальним закладам;

закладам культури;

кінотеатрам та театрам;

фітнес-клубам та спортзалам;

басейнам;

речовим ринкам;

Також у «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Лікарні мають припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів, а вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.

Що дозволяється?

Без додаткових обмежень, крім дотримання протиепідемічних норм, і надалі можуть працювати:

Магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, медичні вироби, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива.

При цьому, продаж інших товарів, які продаються в цих магазинах, не обмежуватимуть, як це було під час попереднього локдауну.

Пошти, банки, заправки, ремонтні майстерні, перукарні та салони краси (тільки за попереднім записом);

Продуктові ринки;

Автокінотеатри та автоконцерти.

Які обмеження у транспорті?

Міський громадський транспорт Львова та області, як і раніше, може перевозити лише сидячих пасажирів. Всі пасажири повинні бути у масках. Однак для проїзду в міжобласному транспорті пасажири повинні мати жовтий чи зелений сертифікат про вакцинацію, довідку 063 про щеплення однією дозою, довідку про нещодавно перенесену хворобу або негативний результати ПЛР чи антиген-тесту.

«Укрзалізниця» також віднедавна впускає в вагони лише щеплених пасажирів або з негативним тестом на Covid-19. Без цих документів провідник має право не впустити пасажира, навіть якщо він має квиток.

Дитсадки, школи та університети

Згідно з урядовою постановою, у «червоній зоні» у звичному режимі можуть працювати лише ті заклади освіти, всі працівники якого отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Натомість дитсадки і молодші школи можуть працювати без додаткових обмежень.

Львівські школярі до 30 жовтня перебуватимуть на канікулах, а з 1 листопада, згідно з рішенням міської комісії ТЕБ і НС від 26 жовтня всі школи Львова (включно з молодшими) на два тижні йдуть на дистанційне навчання. Дитсадки продовжать роботу у звичному режимі.

Як перевірятимуть дотримання обмежень?

Дотримання карантинних обмежень у Львові та області перевіряє поліція та спеціальні групи, до яких входять представники поліції, Держпродспоживслужби та районних адміністрацій. За порушення карантину в Україні передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тис. грн.

Нагадаємо, що до «червоної зони» карантину вже віднесли 11 областей – Херсонську, Запорізьку, Одеську, Дніпропетровську, Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Хмельницьку, Рівненську, Миколаїівську та Чернігівську. Решта України перебуває у «жовтій зоні».