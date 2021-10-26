За останню добу до медзакладів міста госпіталізували майже сотню людей з коронавірусом. Лікарі кажуть, вірус не шкодує нікого: ні старих, ні молодих. Пацієнти здебільшого у важких станах і невакциновані. Є й такі, що згодом зізнаються, що насправді невакциновані, а свій сертифікат про щеплення купили.

Лише цієї доби до ковідного відділення Лікарні швидкої допомоги потрапило понад 40 пацієнтів. І тільки троє з них нещодавно отримали одну дозу вакцини. Усі інші сподівалися уникнути лікарняного ліжка. Дехто навіть купив Covid-сертифікат. Загалом зараз тут лікують понад 400 пацієнтів, які отримали ускладнення від коронавірусу. З них понад чотири десятки перебувавють у реанімації, багато – на апаратах ШВЛ.

«Станом на вчорашню добу в нас померло 15 пацієнтів із коронавірусною хворобою. Наш рекорд, антирекорд, на жаль, це 18 пацієнтів, померлих за добу. На жаль, ця хвиля коронавірусної інфекції помолодшала і поважчала. Тому пацієнти є від 42 років серед померлих і до 80 років», – розповіла лікарка-терапевтка ковідного підрозділу ЛШМД Зоряна Романишин.

Чимало хворих із коронавірусом і в 5-ій міській лікарні. Зараз там перебувають 103 пацієнти різного віку. І майже всі у важкому стані.

«Найбільше ускладнення, яке ми у них спостерігаємо, це утворення тромбів у кровоносних судинах. Ці тромби бувають не тільки в великих судинах, які призводять до інсультів, можливих тромбоемболій легеневих артерій, можливо, до інфарктів. Так само тромби утворюються у малих судинах. Це призводить, перш за все, до того, що страждають легені. Через що кисень не може поступати у кров», – каже медична директорка міської лікарні №5 Юлія Василишин.

Також критична ситуація і у 8-ій міській лікарні. Там із коронавірусом 210 пацієнтів. Через велику кількість важких хворих задіяні усі апарати штучної вентиляції легень.

«Загалом у нас є 22 ШВЛи. Зараз вже є задіяні 13 у ковідній частині, плюс інша частина задіяна в ургентній частині. Врегулювати ситуацію можуть тільки пацієнти, які будуть обережні, які зайвий раз не будуть наражати себе на небезпеку, які будуть вакцинуватися, тоді ми зможемо ланцюг цієї критичної ситуації перервати», – розповів генеральний директор 8-ї міської лікарні Василь Трунквальтер.

Зараз 8 міська лікарня оголосила про збір коштів на нові ШВЛ-апарати. Тож допомогти і медикам, і хворим може кожен.

Реквізити для допомоги:

Найменування отримувача: КНП «8 МКЛ м. Львова» діє на основі статуту генеральний директор Трунквальтер В. М.

Код отримувача: 01997645

Рахунок отримувача — IBAN: UA483052990000026005041012613

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter