

Цитата дня «Кожен підробний тест і Covid-сертифікат забирає життя українців. Якщо ви вибираєте помирати, втрачати близьких, купуючи підробні документи, це ваше право. Та, як показує досвід, з кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не вакцинувались, і називають імена тих, хто продав їм підробну довідку».

Віктор Ляшко, 22 жовтня 2021 року



Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 22 жовтня розповів про випадки, коли важкохворі на коронавірус українці у реанімаціях зізнаються, що купили фальшиві сертифікати про вакцинацію.