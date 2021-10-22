Надію Савченко затримали з підробним Covid-сертифікатом
Екс-депутатка разом зі своєю сестрою намагалися використати підроблені документи, щоб потрапити в Україну
Колишню нардепку Надію Савченко та її сестру Віру піймали на використанні підробленого Covid-сертифіката. Про це 22 жовтня повідомила Нацполіція.
В аеропорту «Бориспіль» працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з явними ознаками підробки.
Одна з жінок виявилась колишньою народною депутаткою, на місце події викликали поліцію.
«Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство», – розповіли в поліції.
Правоохоронці не назвали прізвища екс-нардепки, але, за даними джерел «Інтерфакс-Україна», йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.
Вилучені документи направили на проведення необхідних експертиз.