Надію Савченко (справа) та її сестру Віру (зліва) затримали в аеропорту «Бориспіль»

Колишню нардепку Надію Савченко та її сестру Віру піймали на використанні підробленого Covid-сертифіката. Про це 22 жовтня повідомила Нацполіція.

В аеропорту «Бориспіль» працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з явними ознаками підробки.

Одна з жінок виявилась колишньою народною депутаткою, на місце події викликали поліцію.

«Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство», – розповіли в поліції.

Правоохоронці не назвали прізвища екс-нардепки, але, за даними джерел «Інтерфакс-Україна», йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.

Вилучені документи направили на проведення необхідних експертиз.