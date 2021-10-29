Надію Савченко (справа) та її сестру Віру (зліва) затримали в аеропорту «Бориспіль» з підробленими Covid-сертифікатами

Колишній народній депутатці України Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозри за використання підроблених Covid-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у п'ятницю, 29 жовтня.

«Всі, хто порушує Закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екс-нардеп, чи просто громадянин», – наголосив Денис Монастирський, якого цитує прес-служба МВС в Telegram.

За словами очільника МВС України, лише впродовж поточного тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Монастирський також закликав громадян не купувати підроблені сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести, адже по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність Covid-сертифікати та ПЛР-тести, а прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

«Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам’ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем із роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення», – наголосив міністр.

Як повідомляв ZAXID.NET, Надію Савченко та її сестру Віру затримали в аеропорту «Бориспіль» 22 жовтня під час спроби потрапити в Україну. В них виявили підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Пізніше народна депутатка Галина Янченко опублікувала відео затримання сестер Савченко в аеропорту «Бориспіль» із підробленими сертифікатами вакцинації. Тоді Янченко зазначала, що правопорушницям загрожує штраф понад 56 тис. грн або арешт до 6 місяців.