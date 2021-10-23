Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко в суботу, 23 жовтня, опублікувала відео затримання колишньої народної депутатки України Надії Савченко з сестрою в аеропорту «Бориспіль» із підробленими сертифікатами вакцинації.

«Відео затримання Надії Савченко прикордонниками за підроблений COVID- сертифікат. Їй загрожує штраф понад 56 тисяч гривень або арешт до 6 місяців», – написала Янченко в описі до відео.

На відео Савченко розповідає, що не знає, як встановлювати додаток «Дія», про що її попросив прикордонник, і запевняє, що він незаконний.

Водночас прикордонник зазначив, що програма не розпізнає код на їхніх ковід-сертифікатах, тому сестрам доведеться розбиратися з поліцією.

Як повідомляв ZAXID.NET, Надію Савченко та її сестру Віру затримали в аеропорту «Бориспіль» 22 жовтня під час спроби потрапити в Україну. В них виявили підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.