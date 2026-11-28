Офіс військового омбудсмена пропонує рахувати строк військової служби за бальною системою

Офіс військового омбудсмена пропонує запровадити для звільнення з армії бальну систему вислуги, яка враховуватиме умови проходження служби. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає «Українська правда».

За пропозицією Офісу омбудсмена, військові мають отримати право на звільнення зі служби після того, як наберуть 12 балів. Їх нараховуватимуть залежно від умов проходження служби:

1 бал – за кожен місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;

0,4 бала – за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових завдань;

0,33 бала – за виконання окремих спеціальних завдань за межами зони бойових дій;

0,2 бала – за кожен місяць служби поза зоною бойових дій.

Крім того, Офіс військового омбудсмена пропонує нараховувати бійцям додаткові бали за лікування та реабілітацію після поранень. Військовим, які вирішать продовжити службу попри те, що наберуть 12 балів, пропонують щомісячну доплату у розмірі 50 тис. грн.

Також Офіс військового омбудсмена пропонує зараховувати час перебування у зоні бойових дій за потрійним коефіцієнтом. Таким чином, 18 місяців служби у таких умовах прирівнюватимуть до 4,5 року вислуги. Після досягнення цього строку військовослужбовці зможуть подати рапорт на звільнення та отримати відстрочку від мобілізації на один рік.

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Ольга Решетилова зазначила, що військові мають розуміти, скільки триватиме їхня служба та коли вони зможуть повернутися до цивільного життя. Вона наголосила, що невизначеність деморалізує бійців.

Нагадаємо, 1 травня 2026 року Володимир Зеленський повідомив про початок масштабної реформи української армії, що передбачає зміну системи грошового забезпечення військових та поетапну демобілізацію. У червні того ж року Міністерство оборони повідомило, що насамперед звільнятимуть бійців, які найдовше перебувають у війську.