Міноборони розповіло, кого з військових демобілізуватимуть першими

У межах трансформації Сил оборони передбачене поетапне звільнення зі служби. Насамперед з звільнятимуть бійців, які найдовше перебувають у війську. Про це у неділю, 14 червня, повідомили у Міністерстві оборони.

У Міноборони розповіли, що поетапне звільнення з військової служби має розпочатися вже наприкінці 2026 року. Відповідно до указу президента Володимира Зеленського, першими звільнятимуть військовослужбовців, які найдовше перебувають в армії, зокрема на бойових посадах.

«Розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить і з 2014, і з 2022 року. У першу чергу це стосуватиметься військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових посадах», – повідомили у міноборони.

Також у Міноборони зазначили, що постанови про трансформацію у Силах оборони ухвалили у п’ятницю, 12 червня. Наразі документи очікують на підписання та публікацію. Після цього зміни одразу набудуть чинності.

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Нагадаємо, 1 травня Володимир Зеленський повідомив про початок масштабної реформи української армії. Вона передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби, а також поетапну демобілізацію.

12 червня 2026 року Міністерство оборони розповіло детальніше про нові виплати піхотинцям. Зокрема, передбачено, що середня місячна виплата становитиме 300 тис. грн, а максимальна – 460 тис. грн.

Того ж дня оборонне відомство розповіло про нові три види контрактів, які передбачатимуть чіткі терміни служби. Детальніше про анонсовані реформи ZAXID.NET розповідав тут і тут.