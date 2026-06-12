Після завершення контракту гарантована відстрочка від шести місяців

Міністерство оборони України в п’ятницю, 12 червня, повідомило про запуск трансформації Сил оборони, що, серед іншого, передбачає чіткі терміни служби за контрактами.

Які види контрактів передбачені

Українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після яких гарантовано отримають право на відстрочку, говорять в Міноборони.

Передбачено три види контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт

Цей контракт передбачає службу на посадах піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших, відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

За ним встановлені такі терміни служби:

14 місяців – для цивільних;

10 місяців – для чинних військових;

6 і більше місяців – для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.

Бойовий контракт

Цей контракт розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів тощо. Термін контракту – 24 місяці.

Базовий контракт

Такий контракт передбачений для посад поза бойовими частинами і укладається він на термін 24 місяці.

Для випускників військових навчальних закладів, які після випуску ще не відслужили обов’язковий термін за першим контрактом, нові контракти укладаються на строк, не менший за той, що залишився.

Відстрочки після контракту

За новими контрактами є гарантована відстрочка у шість місяців. Додатково тривалість відстрочки розраховується за принципом «чим довше воював – тим довша відстрочка».

Так, для контрактів на 6, 10 та 14 місяців, окрім гарантованої піврічної відстрочки, враховується участь у бойових діях та загальний термін служби:

додаткові 3 місяці – за кожен місяць виконання бойових завдань;

додаткові 6 місяців – за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;

додатковий місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Для контрактів на 24 місяці, окрім гарантованої відстрочки, участь у бойових діях і загальний термін служби враховуються так:

додатковий день – за кожен день виконання бойових завдань;

додатковий місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав.

Дізнатися більше про нові контракти від Міноборони можна на окремому сайті. З питань нових контрактів також працює гаряча лінія Міноборони України за номером 1519.