Реформу анонсували на початку року

У червні стартувала реформа армії, що, серед іншого, стосується виплат військовим. Реформу раніше анонсував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент Володимир Зеленський.

Виплати військовим – грошове забезпечення – залежатимуть від досвіду, ефективності, а також місця служби військовослужбовця, проте навіть в тилу не можуть становити менше 30 тис. грн. Це стосується як мобілізованих, так і контрактників.

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Додамо, що до цього мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становило 20 тис. грн і складалось з посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавкою за вислугу років.

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Всі додаткові надбавки та виплати військовослужбовцям зберігаються.

Додаткові виплати

Доплати, що може отримати військовий, передбачені законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» і постановою уряду №168.

Ідеться про такі додаткові грошові виплати:

30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання в період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ;

50 тис. грн для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва, потрапили в полон;

70 тис. грн доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць.

Важливо, що сума додаткових грошових виплат вказана за місяць і нараховується пропорційно до кількості днів, впродовж яких військовослужбовець виконував певні завдання. Грошова винагорода розраховується однаково і для військовослужбовців за контрактом, і для мобілізованих.