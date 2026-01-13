Мінімальне грошове забезпечення українського військовослужбовця становить 20 тис. грн на місяць. Ця сума не переглядалась з 2023 року. Водночас державна влада обіцяє провести масштабну реформу, що, серед іншого, збільшить виплати військовим. Що обіцяють ЗСУ та коли обіцянки будуть виконані, читайте на ZAXID.NET.

Реформа служби

Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Денис Шмигаль анонсували масштабну реформу військової служби в Україні на 2026 рік. На початку грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт Міноборони №14283 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов укладення контракту про проходження військової служби та надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації».

Якщо документ ухвалять, у 2026 році запрацює оновлена система проходження служби: із чіткими строками, більшою зарплатою та реальними соціальними гарантіями. Зміни мають торкнутися всіх військовослужбовців: солдатів, сержантів, офіцерів, мобілізованих і тих, хто в запасі.

Законопроєкт передбачає наступні зміни, йдеться в огляді адвокатської компанії Lawgic:

чіткі терміни контрактів: перший на 1–5 років, наступні – до 10 років;

відстрочка від мобілізації на 12 місяців після контракту на 2–5 років;

підвищення грошового забезпечення – базових окладів, зі збереженням щомісячних надбавок за участь у бойових операціях, бонусів для контрактників.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів в інтерв’ю «24 Каналу», що зміни сприятимуть зростанню виплат для військовослужбовців щонайменше утричі – тобто до 60 тис. грн.

Нові контракти зможуть підписати:

військовослужбовці в запасі;

резервісти;

мобілізовані військовослужбовці;

чинні контрактники – переукласти контракт на нових, більш вигідних умовах.

Коли зміни ухвалять

У Верховній Раді кажуть, що законопроєкт №14283 можуть винести на розгляд уже наприкінці січня або на початку лютого 2026 року. Це зумовлено процедурою: відводиться два тижні для подачі альтернативних законопроєктів, час на підготовку висновку Головного науково-експертного управління та опрацювання документа Комітетом з питань нацбезпеки перед першим читанням.

Ще один законопроєкт

5 січня у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт, що стосується грошового забезпечення військовослужбовців, – №14355 про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік.

Документ пропонує встановити грошове забезпечення військовослужбовців, розвідників та всіх інших, хто служить, не менше ніж 100 тис. грн на місяць. Ініціатором цього законопроєкту є депутат фракції «Слуга народу» з Буковини Максим Заремський.