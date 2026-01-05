Головнокомандувач доручив поліпшити умови проведення БЗВП у тилових смугах бригад

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що потенціал підготовки військових у навчальних центрах не використовується повною мірою та наголосив на необхідності підвищення якості БЗВП у низці бригад. Про це він заявив у понеділок, 5 січня.

Олександр Сирський повідомив, що саме належний рівень підготовки військовослужовців впливає на збереження їхнього життя та здоровʼя. Він розповів про збільшення чисельності інструкторського складу у навчальних центрах на 13%, розгортання БЗВП на фондах бойових бригад та модернізацію підготовчих програм.

«Водночас не можна замовчувати наявні проблеми. Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій», – написав Сирський.

За словами головнокомандувача, у звʼязку з цим він поставив завдання проводити базову підготовку у тилових смугах бригад з дотриманням належного рівня безпеки та виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання. Сирський наголосив, що Генштаб ЗСУ проведе додаткову перевірку щодо цього питання.

Олександр Сирський відмітив організацію БЗВП у 28-й ОМБр. За його словами, там впроваджені високі стандарти, багатофункціональний полігон, сучасні методи вишколу, а також розвинена навчальна матеріально-технічна база.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року Олександр Сирський розповів, що в Україні пріоритетом буде розвиток ракетних військ. Він зауважив, що наразі частка артилерії у загальній структурі вогневого ураження складає 40%, близько 60% втрат ворога забезпечують дрони, застосування яких, втім, залежить від погодних умов.