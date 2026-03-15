Еротичний шоу-бар запрацював на площі Ринок торік

У Львівській міській раді попереджають підприємців про штрафи за самовільне зайняття громадського простору різноманітними конструкціями. Ідеться про перекриті та захаращені тротуари, зокрема, на площі Ринок. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Порушення фіксуватимуть інспектори, після чого власникам бізнесу виписуватимуть приписи.

Таке повідомлення ЛМР з’явилося після того, як під час моніторингу соцмереж виявлено скаргу про перекриття тротуару біля одного із закладів на площі Ринок.

«У дописі зазначалося, що перед входом встановили стовпчики та облаштували доріжку, які перешкоджають руху пішоходів. А на зауваження мешканців у закладі відповідали, що територія належить їм», – йдеться в повідомленні ЛМР.

Після цього, говорять в міськраді, на місце виїхали представники Галицької районної адміністрації, проте підприємець до того часу вже прибрав перешкоду з тротуару.

Як з’ясував ZAXID.NET, ідеться про допис користувачки Ірини Голубецької в мережі Threads. Вона опублікувала фото входу до шоу-бару Models на площі Ринок, 43. З фото видно, що червона доріжка та обгородження вздовж неї майже повністю перекрили прохід тротуаром.

Фото Ірини Голубецької

До слова, Ірина Голубецька вже скаржилася на заклад з тієї ж причини в серпні минулого року, також в Threads. Тоді вона додала, що адміністратор сторінки «Гаряча лінія Львова» не схвалив публікацію її скарги.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко повідомив, передає пресслужба ЛМР, що місто не давало жодного дозволу для перекриття тротуару цьому закладу.

Окрім того, офіс охорони культурної спадщини раніше оштрафував на 340 тис. грн власника та орендаря шоу-бару Models за встановлені у вітринах силуети. Постанови про стягнення штрафів перебувають на виконанні в органах Державної виконавчої служби.

Додамо, що будинок на площі Ринок, 43 – житловий, тут зареєстроване ОСББ.

Водночас приміщенні на першому поверсі незаконно вибуло з комунальної власності. Там зареєстроване, за даними сервісу YouControl, ТОВ «Занзібар Холдинг», що займається наданням приміщень, зокрема офісів, в оренду. Раніше ця фірма входила до групи «Козаков і партнери» – львівської юридичної компанії, яку в 2005 році заснували Лев Козаков, Пірет Хаахр і Сергій Горніцький. Орієнтовно з середини минулого року власником і директором компанії в записах зазначений Олександр Кісельов, який також зазначений власником юридичної компанії «Козаков і партнери», ПП «Буд Інвест Капітал», ПП «Колектпро» та низки інших фірм з однієї орбіти.