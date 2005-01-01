У Львові виявили спробу викрадення комунального приміщення на площі Ринок

У Львові виявили незаконне вибуття із комунальної власності комерційно привабливого приміщення на першому поверсі у будинку на пл. Ринок, 43, яке мали підготувати для продажу на аукціоні.

У понеділок, 4 червня, директор ЛКП «Агенція ресурсів» Юрій Теліпський із працівниками прийшли до будинку на пл. Ринок, 43, щоб перевірити стан комунального приміщення . Вони виявили, що з брами будинку зірвана печатка, а натомість висить замок. Спробі увійти у приміщення перешкодили охоронці фірми «Блок», які заявили, що це – приватна власність, яку вони охороняють. Відтак на місце події викликали поліцію.

За інформацією Юрія Теліпського, комунальне право власності на приміщення на першому поверсі будинку, площею 68,5 м2, було зареєстроване 16 червня 2014 року.

У Львові приміщення на першому поверсі на пл. Ринок, 43 намагаються незаконно вивести з комунальної власності

«Працівники управління комунальної власності Львівської міськради зробили запит у Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та виявили, що на цей об’єкт 25 травня 2018 року зареєстроване право приватної власності за обслуговуючим кооперативом «Площа Ринок, 43». Це – незаконна перереєстрація, рейдерство», – заявив ZAXID.NET Юрій Теліпський.

Копія свідоцтва щодо комунальної форми власності на приміщення у будинку на пл. Ринок, 43, представлене ЛКП «Агенція ресурсів»

Директор обслуговуючого кооперативу «Площа Ринок, 43» Олександр Тарасюк повідомив, що ОСББ «Площа Ринок, 43» було створене у 2012 році. Тоді, за його словами, була створена комісія при Галицькій райадміністрації щодо передачі на баланс ОСББ приміщень будинку. Пізніше був створений обслуговуючий кооператив із однойменною назвою. Допоміжні приміщення з балансу ОСББ передали у статут кооперативу, який може розпоряджатися ними, але має частину прибутку від своєї діяльності скеровувати на капітальні ремонти та утримання будинку.

Олександр Тарасюк підтвердив, що 25 травня 2018 року було зареєстроване право приватної власності на згадуване приміщення на підставі акту його прийому-передачі від ОСББ до кооперативу.

Крім цього, у той же день представники кооперативу звернулися у поліцію з вимогою відкрити кримінальне провадження проти працівників управління комунальної власності ЛМР за те, що вони зареєстрували право комунальної власності на згадуване приміщення у 2014 році. Як підтвердила дільнична Галицького відділу поліції Тетяна Столярець, на сьогодні таке провадження відкрите.

Директор ЛКП «Агенція ресурсів» написав заяву у Галицький відділ поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження через спробу незаконого виведення із комунальної власності нежитлового приміщення на першому поверсі будинку на пл. Ринок, 43, виявити коло осіб, які здійснили її та надати їхнім діям відповіду правову оцінку.

З позиції міських чиновників, йдеться про приміщення, яке на баланс ОСББ не передавалося, і є комунальною власністю. Вони акцентують на тому, що такі об’єкти можуть переходити у приватну власність лише на підставі ухвали сесії міської ради.

Комерційно привабливе комунальне приміщення на пл. Ринок, 43 перереєстрували у приватну власність

Тим часом керівник кооперативу Олександр Тарасюк наполягав на тому, що згадуване приміщення є «допоміжним», і тому кооператив може розпоряджатися ним. Представники кооперативу також написали заяву у поліцію з вимогою дослідити законність сьогоднішніх дій представників ЛКП.

До слова, відповідно до законодавства, допоміжними приміщеннями у багатоквартирному будинку є приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку: сходові клітини, вестибюлі, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, вентиляційні камери та інші технічні приміщення.

Відповідно до відомостей із держреєстру нерухомості, окрім реєстрації права власності на згадуване приміщення 25 травня 2018 року, у цей же день відбулася реєстрація договору його оренди, укладеного із ПП «Занзібар Холдинг». Крім цього, 31 травня приміщення було обтяжене договором іпотеки, укладеним між кооперативом та обмеженим партнерством «Аерілліа», який діятиме до червня 2020 року.

За даними аналітичної системи YouControl, співзасновниками обслуговуючого кооперативу «Площа Ринок, 43» є обслуговуючий кооператив «ЖБК «Ватра», обслуговуючий кооператив «ЖБК «Воля» та ОСББ «Площа Ринок, 43». Усі організації зареєстровані без статутних фондів. Співзасновниками «ЖБК «Ватра» є львів’яни Роман Берко, Ростислав Пашук та Остап Проць. Вони ж є співзасновниками «ЖБК «Воля».