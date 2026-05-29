Російський дрон упав на житлову багатоповерхівку у місті Галац

За словами представників Міністерства оборони Румунії, головними факторами, чому не вдалося збити російський безпілотник, який впав у місті Галац у ніч на п’ятницю, 29 травня, стали обмежений час реагування та чинні юридичні обмеження.

Бригадний генерал Георге Максим зазначив, що військові мали лише близько чотирьох хвилин для виявлення, ідентифікації та ураження цілі. За його словами, цього часу було недостатньо для ефективного перехоплення.

Він також підкреслив, що Румунія не може відкривати вогонь таким чином, щоб це могло зачепити повітряний простір іншої держави.

«Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним: ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни. Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом», – наголосив генерал.

Окремо він зауважив, що частина систем протиповітряної оборони країни була розроблена ще до появи сучасних дронових загроз, які активно застосовуються з 2023 року.

Ще одним фактором генерал назвав обмеження щодо розміщення систем ППО в умовах миру. За його словами, для встановлення комплексів типу «Гепард» потрібна згода власників земельних ділянок, а в місцях, де такої згоди немає, системи не розміщуються.

Речник Міноборони Крістіан Поповічі додав, що військові не можуть створювати більше ризиків, ніж здатні усунути, тому діють у межах суворих правил.

Після інциденту міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою викликала посла Російської Федерації та повідомила про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь. Тоді як президент Нікушор Дан розповів, що скликав засідання Вищої ради національної оборони, назвавши інцидент одним із найсерйозніших з початку повномасштабної війни РФ проти України. Він наголосив, що відповідальність за подію лежить на Російській Федерації та пообіцяв «пропорційні заходи» у відповідь.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня у румунському місті Галац російський дрон упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.