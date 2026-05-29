У ніч на п’ятницю, 29 травня, синоптики зафіксували у Львові рекорд мінімальної температури повітря – позначки термометра показували 2,2°С тепла. Це найхолодніша ніч для 29 травня за всю історію спостережень гідрометцентру, тобто 80 років.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентру, 29 травня мінімальна температура повітря у Львові становила 2,2°С тепла. Попереднє мінімальне значення для цієї ночі спостерігалось у 2015 році і становило 2,6°С тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 29 травня 2026 року є найнижчою для цього дня за останні 80 років.

